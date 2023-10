Consiglio Regionale. Superbonus, Sospiri incontra costruttori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha incontrato, oggi pomeriggio nella sede dell’Assemblea legislativa a Pescara, una delegazione di rappresentanti delle Associazioni di categoria dei costruttori – precisa la nota online. Tema del colloquio il testo del progetto di Legge “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale” che dopo il passaggio in Commissione Bilancio arriverà all’esame del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “L’incontro – ha spiegato il presidente Sospiri – si è rivelato molto produttivo e i costruttori si sono detti molto favorevoli rispetto al dispositivo di un provvedimento rispetto al quale si valuteranno eventuali piccoli correttivi che scaturiranno dalle osservazioni emerse nel corso del confronto – L’obiettivo è portare all’approvazione dell’Aula una legge che ci permetta di sperimentare il meccanismo più efficiente, veloce, trasparente e lineare e che possa accrescere la sua portata anche negli anni futuri – aggiunge la nota pubblicata. Il testo è frutto di un lavoro complesso ed è stato elaborato anche sulla base di provvedimenti di altre regioni – Siamo consapevoli che non possa rappresentare la soluzione a tutte le criticità legate al Superbonus ma c’è da parte nostra la massima determinazione a fornire uno strumento utile ed efficace per famiglie e imprese”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it