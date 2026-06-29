Consiglio Regionale: ultime news. Garante dei detenuti su continuità assistenziale nella REMS di Barete

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:29 giugno 2026 – 13:50- “Con grande soddisfazione accolgo la comunicazione del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 1 Abruzzo, che conferma l’adozione di misure concrete per garantire la continuità assistenziale presso la REMS di Barete, nonostante le oggettive criticità legate alla carenza di personale specialistico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un risultato importante, che testimonia come il dialogo istituzionale e la collaborazione possano tradursi in risposte efficaci ai bisogni del territorio e di una struttura particolarmente delicata – si apprende dal portale web ufficiale. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Direttore del Dipartimento, Paolo Costanzi, per l’attenzione dimostrata e per l’impegno profuso nel trovare soluzioni organizzative capaci di assicurare la continuità delle cure – Un sincero plauso va inoltre alla Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale, Dott.ssa Maria Pia Legge, e a tutti i professionisti coinvolti, che con competenza e senso di responsabilità hanno contribuito a questo importante percorso – recita il testo pubblicato online. Rivolgo un particolare ringraziamento all’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, che ha seguito con attenzione la vicenda, e all’Assessore Roberto Santangelo, che ha voluto recarsi personalmente con me presso la REMS di Barete, ascoltando direttamente le istanze e le difficoltà rappresentate dagli operatori sanitari e dal personale della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. La sua presenza sul posto ha rappresentato un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni e di volontà di affrontare le criticità emerse – Come Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, non posso che accogliere con favore questo importante passo in avanti – precisa il comunicato. Garantire il diritto alla salute delle persone ospitate nella REMS significa tutelare la dignità della persona, ma anche assicurare agli operatori le condizioni necessarie per svolgere il proprio lavoro con serenità ed efficacia – viene evidenziato sul sito web. Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, certa che solo attraverso una leale collaborazione tra istituzioni sarà possibile consolidare questi risultati e rafforzare ulteriormente la rete della salute mentale in Abruzzo”. E’ quanto si legge in una nota a firma della garante dei detenuti Monia Scalera – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it