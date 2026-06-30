- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti: donati elettrodomestici alla Casa Circondariale di...
Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti: donati elettrodomestici alla Casa Circondariale di Teramo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 12:18- “Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all’ETS ‘Abbraccia il Futuro’ e al suo Presidente, Alessandro Bevilacqua, che hanno risposto con straordinaria sensibilità e immediatezza alla mia segnalazione riguardante la temporanea mancanza di lavatrici in alcune sezioni della Casa Circondariale di Teramo, donandone ben tre”. Lo scrive la Garante dei Detenuti di Regione Abruzzo, Monia Scalera, e aggiunge: “Una risposta concreta e tempestiva che merita di essere valorizzata – viene evidenziato sul sito web. Perché, come amo ripetere: chi ha tempo non aspetti tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. In carcere, infatti, ogni minuto che passa è un’infinità e intervenire senza esitazione significa contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita delle persone ristrette e a sostenere il prezioso lavoro di chi opera quotidianamente all’interno degli istituti penitenziari – aggiunge la nota pubblicata. Questa donazione rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo del volontariato possa affiancare le istituzioni, trasformando la sensibilità in azioni concrete e offrendo risposte immediate a bisogni reali”. “Colgo questa occasione – sottolinea Scalera – per rivolgere, anche quest’anno, un appello a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo – riporta testualmente l’articolo online. Con l’arrivo dell’estate, negli istituti penitenziari vi è un forte bisogno di apparecchi refrigeranti per alleviare le difficili condizioni dovute alle elevate temperature – si apprende dalla nota stampa. Associazioni, aziende e privati cittadini che intendano effettuare donazioni possono contattare senza indugio il mio Ufficio, affinché ogni iniziativa possa essere coordinata e destinata dove vi è maggiore necessità. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza – viene evidenziato sul sito web. La dignità delle persone passa attraverso i diritti, ma anche attraverso la solidarietà. Ed è proprio da esempi come questo che nasce una comunità più giusta, più attenta e più umana”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it