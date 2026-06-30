Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti: donati elettrodomestici alla Casa Circondariale di Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 12:18- “Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all’ETS ‘Abbraccia il Futuro’ e al suo Presidente, Alessandro Bevilacqua, che hanno risposto con straordinaria sensibilità e immediatezza alla mia segnalazione riguardante la temporanea mancanza di lavatrici in alcune sezioni della Casa Circondariale di Teramo, donandone ben tre”. Lo scrive la Garante dei Detenuti di Regione Abruzzo, Monia Scalera, e aggiunge: “Una risposta concreta e tempestiva che merita di essere valorizzata – viene evidenziato sul sito web. Perché, come amo ripetere: chi ha tempo non aspetti tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. In carcere, infatti, ogni minuto che passa è un’infinità e intervenire senza esitazione significa contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita delle persone ristrette e a sostenere il prezioso lavoro di chi opera quotidianamente all’interno degli istituti penitenziari – aggiunge la nota pubblicata. Questa donazione rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo del volontariato possa affiancare le istituzioni, trasformando la sensibilità in azioni concrete e offrendo risposte immediate a bisogni reali”. “Colgo questa occasione – sottolinea Scalera – per rivolgere, anche quest’anno, un appello a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo – riporta testualmente l’articolo online. Con l’arrivo dell’estate, negli istituti penitenziari vi è un forte bisogno di apparecchi refrigeranti per alleviare le difficili condizioni dovute alle elevate temperature – si apprende dalla nota stampa. Associazioni, aziende e privati cittadini che intendano effettuare donazioni possono contattare senza indugio il mio Ufficio, affinché ogni iniziativa possa essere coordinata e destinata dove vi è maggiore necessità. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza – viene evidenziato sul sito web. La dignità delle persone passa attraverso i diritti, ma anche attraverso la solidarietà. Ed è proprio da esempi come questo che nasce una comunità più giusta, più attenta e più umana”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it