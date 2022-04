Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti: iniziative penitenziario Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, anche in qualità di titolare della cattedra di Sociologia e Rieducazione Sociale presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti – Pescara ha organizzato due lezioni, nei giorni 29 e 30 di marzo all’interno dell’Istituto penitenziario di Pescara – Alle lezioni hanno partecipato gli studenti del corso di laurea di ricerca sociale e politica della sicurezza e criminalità unitamente ad un quindicina di detenuti tra i quali alcuni iscritti al corso di laurea di Sociologia e Criminologia – viene evidenziato sul sito web. Il Garante Cifaldi, qualifica l’importanza di tale iniziativa come momento altamente costruttivo capace di favorire il processo di reintegrazione dei ristretti. Cifaldi informa inoltre che nella giornata del 29 marzo si è avviato il percorso della fiaccolata per la pace in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa è nata dal carcere di Milano, Opera, che ha organizzato un tour di ciclisti promosso della polizia penitenziaria – si apprende dal portale web ufficiale. Tale fiaccolata ha interessato vari istituti abruzzesi nella giornata del 29 marzo in particolare quello di Chieti – precisa la nota online. Sabato 2 aprile p.v. il percorso interesserà la casa circondariale di Pescara, alle ore 9,00. Per ultimo, i detenuti e il personale della polizia penitenziaria hanno promosso una colletta per aiutare la popolazione ucraina – (com/red)



E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo