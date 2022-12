Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti: progetto borsa studio Master&Job

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA9 – Il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, collabora con il Distretto 2090 Rotary International, rappresentativo delle regioni Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria, per l’assegnazione di una borsa di studio del progetto “Master & Job”, per l’anno accademico 2022/23, ad un meritevole detenuto abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Master è promosso dall’ente di Formazione Eraclito 2000 di Pisa – si apprende dal portale web ufficiale. Questo progetto di Alta formazione, riconosciuto come “una delle eccellenze nella formazione nazionale” costituisce un’occasione unica per aprire le prime porte al mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online. Nella prossima edizione, che si svolgerà online su una piattaforma zoom dedicata dal 13 febbraio al 1 aprile 2022, tutti i partecipanti saranno impegnati a: 1. partecipare con mente aperta, volta al confronto, valorizzando i contributi degli altri; 2. coltivare un atteggiamento positivo e costruttivo; 3. promuovere il dialogo e l’ascolto; 4.collaborare attivamente e raggiungere gli obiettivi progettuali. Il tutto avverrà approfondendo tematiche afferenti la comunicazione, l’impresa e la finanza – Risultato finale sarà quello di sostenere la capacità di leadership degli allievi su contenuti strategici in contesti organizzativi in continua evoluzione – Le domande per accedere alla borsa di studio dovranno essere presentate entro il 20/12/2022 a: segreteria@eraclito2000.it. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it