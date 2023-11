Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti promuove commedia TeatrAnppe

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, promuove la commedia teatrale “Il biglietto del lotto” della compagnia TeatrAnppe – si apprende dalla nota stampa. lo spettacolo si terrà questa sera a L’Aquila alle ore 20,00 presso l’Auditorium del Parco – riporta testualmente l’articolo online. “L’Associazione nazionale di Polizia Penitenziaria sez. “Emilio Alessandrini” Pescara, d’intesa con il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo – spiega Cifaldi – ha proposto tale evento, presso la Città dell’Aquila, portando in scena un libero adattamento della commedia teatrale in tre atti: “Non ti pago” di Edoardo De Filippo intitolata “il Biglietto del lotto”. L’associazione e la compagnia teatrale basano le loro attività sul volontariato e realizzano gratuitamente questo spettacolo per la cittadinanza aquilana per scopi benefici creando momenti di aggregazione e di svago – Tale iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune dell’Aquila e la sponsorizzazione dalla Fondazione Carispaq che ha messo a disposizione un contributo per sostenere la pregevole iniziativa per la comunità del capoluogo”. (com/red)

