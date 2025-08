Consiglio Regionale: ultime news. Garante detenuti, Scalera, su riapertura Istituto Penale per i Minorenni dell’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con la riapertura dell’IPM dell’Aquila – che sarà pienamente operativo a partire da settembre – si restituisce al territorio abruzzese una struttura essenziale, in grado di accogliere fino a 28 giovani detenuti”. Lo dichiaara la Garante dei detenuti d’Abruzzo, Monia Scalera, e sottolinea: “Come Garante, sin dalla prima ora sono stata impegnata per la realizzazione di questo traguardo: la vicinanza geografica ai luoghi di origine è un elemento imprescindibile per garantire l’esercizio del diritto all’affettività e alla relazione familiare, che per i minori rappresentano leve fondamentali di recupero e reinserimento sociale – Essere ristretti non può e non deve significare essere allontanati da ogni possibilità di legame”. “La riapertura dell’IPM aquilano – precisa – va proprio nella direzione di una giustizia minorile più umana, più educativa, più attenta ai percorsi individuali – aggiunge la nota pubblicata. Sarò sempre presente per supportare questa importante realtà, a tutela dei diritti dei ragazzi e del lavoro degli operatori tutti, che li accompagnano nel cammino di educazione”. “Grazie a tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto”, scrive in conclusione la Scalera – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it