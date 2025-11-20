Consiglio Regionale: ultime news. Garante Infanzia. Insieme contro il bullismo: a Pescara giornata di grande partecipazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 novembre 2025 – 18:34- Si è conclusa con grande successo la giornata regionale “Insieme contro il bullismo – riporta testualmente l’articolo online. Nessuno escluso!”, promossa dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, e svoltasi questa mattina all’Aurum di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Una partecipazione di oltre 250 studenti presenti in sala e il collegamento in diretta streaming con le scuole di tutto l’Abruzzo, ha confermato l’urgenza di un’azione condivisa contro bullismo e cyberbullismo – aggiunge testualmente l’articolo online. La mattinata si è aperta con l’accoglienza al convegno curata dagli studenti dell’IPSSAR “Filippo De Cecco” di Pescara, un gesto che ha voluto fin da subito mettere al centro i veri protagonisti della giornata: gli studenti – precisa la nota online. A seguire, l’intervento della garante, poi i saluti istituzionali del sindaco di Pescara, Carlo Masci e del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci – precisa la nota online. Sono stati inoltre trasmessi i videomessaggi dei presidenti delle province abruzzesi Biondi, Menna, Caruso, De Martinis, D’Angelo, che hanno espresso pieno sostegno all’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, la Garante ha letto il messaggio che il ministro Valditara ha voluto inviare ai ragazzi, a testimonianza dell’importanza attribuita all’evento – riporta testualmente l’articolo online. La sessione tecnica, svoltasi dalle 10 alle 12, ha offerto strumenti concreti agli studenti e agli operatori presenti – aggiunge la nota pubblicata. La psicologa della Polizia di Stato, Cristina Bonucchi, e il dirigente del COSC Abruzzo, Gianluca De Donato, hanno affrontato il tema “Bullismo e cyberbullismo: come difendersi”, mentre il divulgatore scientifico, Giammaria De Paulis, ha guidato i ragazzi in una riflessione sul potere delle parole e dei gesti nella vita digitale – Oltre al quadro generale, si è entrati nello specifico con la Polizia Postale, che ha illustrato in modo chiaro e comprensibile per i ragazzi temi complessi come l’adescamento online e le truffe ai minori – aggiunge la nota pubblicata. In collegamento dalla sala operativa del Commissariato di Roma, gli operatori hanno inoltre mostrato in concreto come chiedere aiuto – aggiunge testualmente l’articolo online. Molto apprezzato il contributo della garante De Febis, che ha aperto e concluso i lavori sottolineando l’urgenza di una risposta educativa più attenta e tempestiva – si legge sul sito web ufficiale. “Ogni episodio ignorato è un fallimento del sistema adulto” – ha ribadito – recita il testo pubblicato online. La Giornata della Garante si è poi conclusa a Roseto degli Abruzzi, dove nel pomeriggio ha preso parte a due iniziative organizzate dal Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano – aggiunge testualmente l’articolo online. La visita a un centro per minori stranieri non accompagnati e l’incontro con un gruppo antiviolenza, accompagnati da donazioni dedicate ai ragazzi e a una giovane mamma ospitata nella struttura, hanno consolidato il messaggio della giornata: Nessuno escluso – riporta testualmente l’articolo online. “La grande partecipazione di oggi dimostra che l’Abruzzo è una regione che vuole proteggere i suoi ragazzi – ha dichiarato la De Febis. – È questa la rete che dobbiamo continuare a costruire: una comunità che non lascia indietro nessuno”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it