Consiglio Regionale: ultime news. Garante terza età, Prospero: confronto costruttivo in Commissione.

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è tenuta ieri in V Commissione del Consiglio regionale dell’Abruzzo la discussione sul disegno di legge per l’istituzione del Garante regionale per la terza età, presentato dal presidente dell’Osservatorio della Legalità, Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. “È emersa una larga convergenza tra le forze politiche – afferma Prospero – a dimostrazione della sensibilità sempre più diffusa verso la necessità di proteggere concretamente gli over 65 da fenomeni gravi e purtroppo in crescita come truffe, raggiri e marginalità sociale – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio tutti i commissari per il contributo e il presidente Paolo Gatti per l’attenzione e la disponibilità dimostrata nel guidare il confronto”. Il disegno di legge, che dà attuazione alla Legge Regionale n. 3/2020, mira a introdurre una figura istituzionale di riferimento per la terza età, in grado di ascoltare, raccogliere segnalazioni, promuovere la tutela dei diritti e attivare percorsi di prevenzione – si apprende dalla nota stampa. “Le truffe ai danni degli anziani – spiega Prospero – si sono evolute in forme sempre più subdole e sofisticate: false telefonate, finti incidenti, raggiri digitali – È necessario un presidio dedicato che non solo supporti le vittime, ma lavori in sinergia con le autorità per prevenire questi reati odiosi e far sentire meno soli gli anziani”. Il Garante avrà anche il compito di facilitare il raccordo tra enti locali, forze dell’ordine, servizi sociali e sanitari, contribuendo a intercettare situazioni di fragilità, isolamento e difficoltà nell’accesso alle cure, promuovendo un’assistenza più vicina e tempestiva per chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Durante la seduta, sono state richieste alcune integrazioni all’articolato, in particolare rispetto agli obiettivi e ai requisiti della figura proposta – si apprende dal portale web ufficiale. Modifiche migliorative che verranno accolte prima della nuova votazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il provvedimento sarà ora trasmesso alla I Commissione per il parere contabile e tornerà successivamente in V Commissione per essere aggiornato, approvato e quindi licenziato per l’Aula – si legge sul sito web ufficiale. Parallelamente prosegue il lavoro sul disciplinare attuativo previsto dalla L.R. 3/2020, a cura dell’assessore Roberto Santangelo, il cui impegno – sottolinea Prospero – “è stato prezioso e costante in tutto questo percorso”. “Il nostro obiettivo è chiaro – conclude –: trasformare in realtà una norma pensata per proteggere la terza età, mettendo in campo strumenti efficaci, concreti e permanenti contro chi sfrutta la vulnerabilità degli anziani”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it