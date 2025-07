Consiglio Regionale: ultime news. Gasolio agricolo agevolato, Blasioli e Pepe: Situazione insostenibile, agricoltori penalizzati

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “Oggi, in Commissione Agricoltura, abbiamo fortemente voluto e ottenuto l’audizione delle associazioni di categoria del mondo agricolo per affrontare le gravi problematiche legate all’assegnazione del gasolio agricolo agevolato (UMA). Un tema che rappresenta ormai una problematica importante per le nostre imprese agricole, alle prese con disservizi cronici, ritardi intollerabili, sanzioni inique e un sistema informatico del tutto inefficiente”. A dichiararlo sono il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e il consigliere regionale Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il sistema UMA – proseguono – è un pilastro dell’economia agricola regionale: da esso dipendono oltre 20.000 aziende agricole abruzzesi che ogni anno ricevono circa 60 milioni di litri di carburante a prezzo agevolato, pari a uno sgravio fiscale complessivo stimabile in circa 45 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ecco perché quanto sta accadendo è inaccettabile – si apprende dalla nota stampa. Il comparto agricolo, già messo in ginocchio da rincari energetici, eventi climatici estremi e difficoltà strutturali, si trova a dover pagare anche l’inefficienza della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il gasolio agricolo è uno strumento essenziale per mandare avanti le attività agricole e i ritardi ne compromettono l’operatività quotidiana – si apprende dal portale web ufficiale. L’attuale sistema informatico, avviato nel 2024, ha causato un vero disastro gestionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mentre nel 2023, grazie all’utilizzo del vecchio sistema, i disagi erano stati almeno in parte contenuti, oggi si registra un quadro critico: piattaforme bloccate, pratiche impossibili da caricare, assegnazioni effettuate sulla base di dati ipotetici non certificati da AGEA. In molti casi le imprese agricole sono state costrette ad acquistare gasolio industriale a prezzo pieno, a costi insostenibili”. “Anche in queste ore – sottolineano Blasioli e Pepe – la piattaforma risulta inaccessibile nonostante la scadenza per le richieste prevista per il 21 luglio – recita il testo pubblicato online. Le associazioni ci hanno raccontato di personale costretto a passare giornate intere per tentare invii digitali che puntualmente falliscono – aggiunge testualmente l’articolo online. Le aziende agricole, inoltre, hanno subito sanzioni da parte della Guardia di Finanza, da 100 a 500 euro, per ritardi o errori imputabili esclusivamente al malfunzionamento del sistema – viene evidenziato sul sito web. In molti casi sono stati necessari ricorsi – precisa la nota online. È paradossale che le aziende paghino per colpe non loro e siano costrette a subire i più alti costi del gasolio industriale non potendo accedere al gasolio agricolo e poi anche le sanzioni – aggiunge la nota pubblicata. Altro dato allarmante: le assegnazioni 2024 sono state effettuate senza i dati ufficiali AGEA, esponendo le aziende a ulteriori criticità e al rischio di contenziosi – precisa la nota online. Va inoltre detto che la Giunta ha tagliato del 67% i fondi per la gestione della piattaforma, riducendo le risorse ora disponibili a 17.640 euro: una cifra del tutto insufficiente che non permette di manutenerla e implementare i programmi”. La nostra iniziativa ha già prodotto un primo risultato concreto: la stessa maggioranza ha presentato un emendamento per stanziare ulteriori 145.000 euro sul capitolo UMA. Ma non basta – Serve un tavolo operativo permanente, con esperti tecnici, associazioni e Regione, per ricostruire un sistema che oggi non funziona – viene evidenziato sul sito web. La digitalizzazione non è in discussione, ma deve essere al servizio delle imprese, non un ostacolo – recita il testo pubblicato online. Per questo, avere una piattaforma che funzioni, magari interne e con personale dedicato è un obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. È indispensabile costruire una piattaforma regionale unica, stabile, in grado di gestire tutte le misure agricole, inclusi agriturismi e altre realtà oggi escluse e ancora costrette all’utilizzo di strumenti obsoleti come i fogli Excel. E, soprattutto, serve una struttura tecnica regionale dedicata, che supporti concretamente le imprese e le associazioni – precisa il comunicato. Abbiamo chiesto risposte, ma dalla Giunta solo rassicurazioni generiche e spallucce – si apprende dalla nota stampa. La verità è che i problemi sono tutti ancora sul tavolo e non si possono derubricare a semplici questioni informatiche: sono danni concreti al settore primario abruzzese, che merita attenzione, rispetto e soluzioni immediate”. “Attendiamo ora – concludono i Consiglieri – una convocazione che metta intorno ad un tavolo associazioni di categoria, consiglieri regionali e la direzione agricoltura con la struttura informatica della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se così non sarà torneremo nuovamente sul tema – Il mondo agricolo non può subire altri danni oltre quelli dell’esposizione agli eventi atmosferici”. (com/red)

