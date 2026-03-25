Consiglio Regionale: ultime news. Gatti: interventi “danni neve”. Collaborazione tra Regione e Commissario Ricostruzione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 marzo 2026 – 11:39- “Sono lieto di informare che con decreto 272 del 24 marzo il Commissario straordinario per la Ricostruzione, senatore Guido Castelli, in esito al decreto 2/2026 firmato dal presidente Marsilio, ha approvato gli interventi relativi ai cosiddetti ‘danni neve’”. L’annuncio arriva dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sanità, Paolo Gatti – aggiunge la nota pubblicata. “Gli interventi principali – precisa Gatti -sono 11 e per oltre 5 milioni di euro riguardano: Comune di Campli (TE) con 800 mila Euro per la mitigazione del movimento franoso a Paterno; Comune di Capitignano (AQ) con 700 mila Euro per un intervento sulla strada comunale Capitignano – Diga di Selle Pedicata; Comune di Castel Castagna (TE) di ulteriori circa 100 mila euro per il rifacimento della copertura del municipio; Comune di Colledara (TE) con 900 mila euro per la strada comunale del ponte – c.da San Leonardo di Colledara; Comune di Cortino (TE) che beneficerà di ulteriori 100 mila Euro per interventi sul proprio territorio; Comune di Crognaleto (TE) con 800 mila Euro per la realizzazione dell’intervento di consolidamento e mitigazione del dissesto idrogeologico Belvedere Piazza Roma – Frazione Nerito; Comune di Montorio al Vomano (TE) con 350 mila Euro per la riqualificazione – ristrutturazione dei marciapiedi e pavimentazione nei pressi del poliambulatorio e della zona artigianale; Comune di Torricella Sicura (TE) che beneficerà della somma di 150 mila Euro per il ripristino della strada comunale Poggio Valle – Valle Piola; Provincia di Pescara con 500 mila euro per la messa in sicurezza dal pericolo frana della strada provinciale nel Comune di Farindola; Provincia di Teramo con 700 mila Euro per la strada S.P. 53 da Ripe verso Casermette; Comune di Civitella del Tronto (TE) con 500 mila Euro per finanziare interventi su strade comunali”. “L’emanazione di questo Decreto testimonia ancora una volta non solo l’attenzione che la Regione riserva ai territori colpiti dai danni provocati dal maltempo, ma anche la stretta ed efficace collaborazione con la struttura commissariale”, scrive Gatti e conclude: “Mi sento di ringraziare il Presidente della Regione per aver recepito le istanze del territorio ed esprimo il mio sentito apprezzamento al Commissario Castelli, per la sua operatività che si è rivelata, ancora una volta, fondamentale per velocizzare le procedure amministrative – si apprende dalla nota stampa. Confido nelle capacità degli amministratori locali di intervenire con celerità nella realizzazione degli interventi sopraindicati, con l’obiettivo di restituire ai cittadini opere che siano fruibili nel più breve tempo possibile”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it