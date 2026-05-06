Consiglio Regionale: ultime news. Geografia giudiziaria, Verrecchia: Avviato l’iter in commissione Giustizia alla Camera

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 maggio 2026 – 08:45- Su iniziativa dell’onorevole Guerino Testa e del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, si è svolto a Montecitorio un incontro con il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Ciro Maschio – Nel corso del confronto, il presidente Maschio ha rassicurato sull’imminente avvio dell’esame del provvedimento, in merito riforma della geografia giudiziaria – si apprende dal portale web ufficiale. La discussione inizierà già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di procedere alle audizioni entro il mese di giugno e di portare il testo in Aula entro luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il ripristino di 8 dei 31 tribunali soppressi, includendo la salvaguardia dei tribunali abruzzesi, tema di particolare rilevanza per il territorio – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di una tappa fondamentale per garantire la tutela dei presidi di giustizia in Abruzzo – dichiara Verrecchia –. L’iter è seguito con grande attenzione dai nostri parlamentari, in sinergia con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio”. L’incontro rappresenta un passo concreto verso la riorganizzazione della rete giudiziaria, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza del sistema e assicurare una più equa distribuzione dei servizi sul territorio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it