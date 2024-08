Consiglio Regionale: ultime news. Gestione idrica, Prospero (FdI): “Cascate scomparse. Salvare riserva del Rio Verde”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale Francesco Prospero (FdI) è intervenuto al convegno di ieri mattina, a Borrelllo (Ch), che ha affrontato le problematiche generali legate alla carenza idrica e quelle di carattere particolare legate alla salvaguardia della Riserva del Rio Verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La magra del torrente Rio Verde non è causata solo dal cambiamento climatico – scrive Prospero – Nel convegno ad hoc, tenutosi ieri mattina a Borrello (Ch), sono state affrontate le criticità legate all’emergenza idrica, ovvero stato di siccità, nuove captazioni e condizione attuale della Riserva del Rio Verde – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi temi, di grande rilevanza a livello locale, nazionale e internazionale, hanno visto la partecipazione di tecnici e politici, che hanno approfondito la questione, snocciolando così le ragioni alla base della scarsità idrica”. “L’acqua è un elemento essenziale per la vita umana, animale e vegetale, nonché per l’economia – – sottolinea Prospero – Oggi bisogna pensare a una gestione manageriale, aziendale dell’acqua – viene evidenziato sul sito web. È necessario tracciare un bilancio idrico delle risorse disponibili al fine di individuare le migliori strategie per contenere le perdite, avviare eventuali nuove captazioni e rilasciare concessioni in modo corretto e ragionato – Bisogna affidare le società di gestione dell’acqua, come quella della Sasi, a persone competenti che possano sfruttare al meglio le risorse del PNRR, con interventi mirati e strategici che risolvano le situazioni critiche dei nostri territori – Inoltre, è fondamentale sensibilizzare le popolazioni a un uso ragionevole e sostenibile dell’acqua, evitando gli sprechi quotidiani”. Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in riferimento al caso specifico della Riserva del Rio Verde, ha poi sottolineato un altro problema oltre alla discussa captazione e alla siccità: “Le alluvioni dell’autunno scorso hanno causato una dispersione della portata del fiume, rendendo il suo letto e le cascate completamente asciutti – aggiunge la nota pubblicata. La situazione in cui versa adesso la Riserva è tragica – viene evidenziato sul sito web. Un luogo che conosco bene e che ai miei ricordi ora pare irriconoscibile – si apprende dalla nota stampa. Mi impegnerò a portare questa tematica all’attenzione della Commissione Regionale competente, affinché si esamini il progetto delle nuove captazioni e si individui una soluzione per eliminare la dispersione del Rio Verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’esistenza delle cascate, della riserva, della flora e della fauna è seriamente a rischio – recita il testo pubblicato online. La politica non può rimanere indifferente e deve fare tutto il possibile affinché la riserva possa tornare a scorrere, fresca e fragorosa, come tutti noi la ricordiamo”. (com/red)

