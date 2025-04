Consiglio Regionale: ultime news. Gianni Chiodi nuovo AD della Fira. Le congratulazioni dei consiglieri Gatti e Verrecchia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Apprezzo molto l’indicazione fatta dal presidente Marsilio con riferimento alla scelta dell’amministratore delegato della Fira e voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Gianni Chiodi per la nomina: sono certo che saprà guidare la società con grande competenza e che saprà mettere a disposizione della Finanziaria regionale la sua grande esperienza amministrativa e professionale essendo una delle massime espressioni abruzzesi in questo settore – A Gianni Chiodi, teramano, verso il quale mi lega un profondo rapporto di amicizia, auguro un buon lavoro”. Così il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Paolo Gatti.Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, dichiara: “A nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Gianni Chiodi per la sua nomina ad amministratore delegato della Fira – si legge sul sito web ufficiale. La sua comprovata esperienza e il suo straordinario impegno rappresentano una garanzia per il futuro della nostra regione – Siamo certi che, grazie alle sue competenze e alla sua visione, la Fira potrà affrontare con successo le sfide che l’attendono, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Auguriamo a Gianni Chiodi un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, certi che saprà ancora una volta mettere il suo talento al servizio della nostra comunità”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it