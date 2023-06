Consiglio Regionale: ultime news. Ginecologia, Falivene: dati preoccupanti su minori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Si è svolta il 15 e il 16 giugno scorsi, nell’auditorium Petruzzi a Pescara, la quinta edizione delle “Giornate Abruzzesi di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, appuntamento che ha oramai conquistato una posizione di grande prestigio su scala nazionale – si apprende dalla nota stampa. Una due giorni di studio e confronto con esperti di fama internazionale, arrivati in Abruzzo per parlare di temi di grande delicatezza per il mondo delle bambine e delle adolescenti”. Ne dà notizia la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, che evidenzia come “si abbia a cuore la salute sessuale e riproduttiva delle bambine e delle adolescenti, e come sia sempre più importante orientare e promuovere la programmazione di interventi a sostegno del benessere delle giovani donne – Non a caso – riferisce – tra le numerose tematiche affrontate, di gran rilievo sono state quelle relative alla prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale, alle gravidanze, al corretto utilizzo dei contraccettivi anche attraverso percorsi mirati sulle modalità educative e comunicative con i giovani – precisa la nota online. Un altro importante aspetto su cui si è posta l’attenzione è quello inerente il complesso mondo della tossicodipendenza e della disabilità, grazie all’intervento delle sociologhe Paola Di Carlo e Chiara Paglialonga – Patrocinato dalla Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SIGIA), dall’Università G. d’Annunzio, dall’Ordine provinciale dei medici, dal Comune di Pescara e dall’associazione Cesare Di Carlo, il summit è stato organizzato come negli anni passati da Gilda Di Paolo, ginecologa componente della stessa SIGIA e di organismi internazionali di settore, referente della regione Abruzzo – A lei – dichiara Falivene – va un mio personale ringraziamento: da sempre attenta studiosa di questa disciplina che solca davvero una linea di confine tra la ginecologia e la pediatria – viene evidenziato sul sito web. Tra i numerosi illustri ospiti che si sono alternati sul palco dei relatori – fa presente la Garante – anche il neo rettore dell’Università d’Annunzio di Chieti – Pescara, Liborio Stuppia, con i docenti Francesco Chiarelli e Marco Liberati, oltre a cattedratici ed esperti provenienti dagli atenei di Firenze, Cagliari e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – viene evidenziato sul sito web. Di spicco è il profilo della professoressa Vincenzina Bruni che, in Italia e anche al di fuori dei suoi confini, è considerata una promotrice di questa disciplina – si legge sul sito web ufficiale. Eccellente l’opera del direttore del Corso, la dott.ssa Gilda di Paolo, e dei componenti tutti del Comitato scientifico, per l’analisi di tematiche delicatissime che investono bambine ed adolescenti e che hanno posto un faro sulle fragilità sociali, educative e familiari – precisa il comunicato. Fragilità che – torna a ribadire Falivene – impongono sempre più una vigorosa e mirata attività di informazione in ambito scolastico, non possiamo più lasciare le nostre bambine e ragazze nelle maglie di una informazione distorta sui social. I dati da me raccolti – anno di riferimento 2015-2020 – grazie alla collaborazione della dott.ssa Rita Greco, parlano chiaro: gli accessi per stato di gravidanza di minorenni nel presidio ospedaliero di Pescara sono stati n. 69; per stati psicotici, di agitazione e abuso di sostanze stupefacenti, ben 418; per anoressia ed obesità 275 ingressi, oltre a numerose altre manifestazioni di disagio – Numeri preoccupanti – rileva – che devono farci riflettere e soprattutto intraprendere una vera opera di riconduzione ai giusti stili educativi, per insegnare ai nostri bambini e ragazzi a prendersi cura di loro stessi ed educarli alla prevenzione favorendo modelli di vita e comportamenti sani”, conclude la Garante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

