Consiglio Regionale: ultime news. Giochi Invernali “Special Olympics” in Abruzzo. Sospiri: “Sport e bellezza senza barriere”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 16:45- I XXXVII Giochi Nazionali Invernali “Special Olympics”, si svolgeranno a Ovindoli dal 2 al 6 marzo 2026. Un’edizione storica che si terrà per la prima volta nel centro sud Italia, ed è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Presenti le autorità civili, vertici sportivi e numerose scolaresche, oltre agli studenti della facoltà di Scienze Motorie, per condividere un messaggio corale di sport, inclusione, diversità e pari opportunità. “Una sfida di sport, amicizia e coraggio per tutti gli atleti” è il messaggio del presidente Lorenzo Sospiri, assente per motivi istituzionali, ma che ha voluto comunque sottolineare il valore dell’evento – “Il Consiglio regionale sostiene con convinzione questa prima edizione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gran parte della nostra attività legislativa è rivolta al rafforzamento di azioni volte a contrastare ogni forma di discriminazione e a garantire i diritti di tutti – precisa la nota online. Valori come equità, uguaglianza, solidarietà e promozione della persona umana non sono semplici enunciazioni presenti nel nostro Statuto, ma veri e propri capisaldi della nostra missione politica e normativa – viene evidenziato sul sito web. Crediamo profondamente in questo evento: quando allo sport, capace di abbattere barriere, si unisce la bellezza dei territori e dei paesaggi abruzzesi, non può che nascere qualcosa di davvero straordinario”. Presenti alla conferenza, anche i consiglieri regionali Carla Mannetti, Marilena Rossi e Massimo Verrecchia mentre il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che non ha potuto presenziare, ha voluto inviare un video messaggio di auguri e viva partecipazione alla competizione sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Dal 2 al 6 marzo 2026, Ovindoli accoglierà oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard, insieme a familiari, tecnici e volontari – precisa la nota online. La conferenza stampa si è aperta con un omaggio ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 “e i Giochi Nazionali di Ovindoli rappresentano la naturale prosecuzione di quel percorso: un nuovo momento di visibilità per le politiche dell’inclusione sociale e un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso conoscenza e partecipazione, contro ogni forma di emarginazione e pregiudizio verso le persone con disabilità intellettive” si legge nella nota ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha dichiarato: “Accogliere in Abruzzo i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics 2026 è motivo di grande orgoglio per la nostra Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È molto più di un grande evento sportivo: è un messaggio che parla di cultura, di comunità, di pari dignità. Special Olympics porta con sé un’idea di sport che costruisce ponti, che include, che unisce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal 2 al 6 marzo ad Ovindoli avremo oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno insieme, fianco a fianco, mostrando non le disabilità, ma le abilità, il talento, la passione, la voglia di mettersi in gioco – recita il testo pubblicato online. Sarà una straordinaria occasione per coinvolgere scuole, famiglie, territori, istituzioni e per ricordarci tutti che lo sport è un potente strumento educativo e di crescita sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo è pronto e orgoglioso di essere protagonista contribuendo a rafforzare una cultura nazionale che promuove una società più aperta, accogliente e consapevole”.“In Abruzzo ci sono tutte le condizioni per realizzare dei grandi Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, grazie alla collaborazione con le istituzioni e alla presenza dell’Università. Fare sport insieme è possibile” ha detto Alessandro Palazzotti, fondatore e vice presidente Special Olympics Italia – viene evidenziato sul sito web. “Quando qualcosa sembra difficile, buttiamo il cuore oltre l’ostacolo e portiamo avanti il messaggio di inclusione per le generazioni future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Abruzzo ospita piccoli paesi dove è difficile garantire l’accesso allo sport: l’impegno dei prossimi anni potrebbe essere quello di programmare un aiuto concreto per poter iniziare a ragionare in termini di comprensorio sportivo che unisca piscina, palestra e altri impianti – precisa la nota online. Il claim dei Giochi Mondiali Invernali a Torino era ‘The Future is Here’, oggi possiamo dire che il futuro è qui in Abruzzo” ha concluso – aggiunge testualmente l’articolo online.

