Consiglio Regionale: ultime news. Giornata consapevolezza lutto perinatale: Palazzo dell’Emiciclo si illumina di rosa e azzurro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Questa sera e per tutta la notte, Palazzo dell’Emiciclo sarà illuminato di rosa e azzurro, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lutto Perinatale (International BabyLoss Awareness Day). Il Consiglio regionale dell’Abruzzo aderisce all’opera di sensibilizzazione portata avanti in Italia e in tutto il Mondo, da associazioni, enti e mondo sanitario – recita il testo pubblicato online. La prima celebrazione del Mese della Consapevolezza sulla Morte Infantile e durante la Gravidanza in Italia è avvenuta nel 2007, a Firenze – Nel nostro Paese è l’associazione “CiaoLapo” a farsi portavoce di questa iniziativa, e nel suo manifesto scrive: “Le famiglie che affrontano la tragedia di un lutto perinatale hanno bisogno sempre e comunque di ricevere un adeguato supporto psicologico e umano da parte dei loro amici e parenti – aggiunge la nota pubblicata. Primariamente, sia al momento della diagnosi sia durante la degenza ospedaliera, che in qualunque visita successiva, i genitori e i fratelli in lutto hanno bisogno di essere sostenuti da operatori sanitari sensibili e preparati”.

