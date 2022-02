Consiglio Regionale: ultime news. Giornata delle malattie rare: l’Emiciclo si colora

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo celebra questa sera la “Giornata delle Malattie Rare” con l’illuminazione del colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa è stata voluta dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa su proposta del vicepresidente Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno il “Rare Disease Day” giungerà alla sua 15° edizione, un “compleanno” importante che arriva a pochi mesi dall’adozione di un nuovo strumento di promozione dell’equità: la Risoluzione ONU “Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families”, adottata lo scorso dicembre 2021 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite – Questa risoluzione è particolarmente importante per le persone con una malattia rara, perché intende affrontare le sfide delle persone che convivono con tali patologie, pazienti e familiari – precisa la nota online. Storicamente la Giornata è promossa da “UNIAMO” , l’ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara – si apprende dal portale web ufficiale. Opera da oltre 20 anni per la tutela e la difesa dei diritti delle persone con malattia rara e delle loro famiglie, ha oltre 160 associazioni affiliate in continua crescita – si legge sul sito web ufficiale. (red)

