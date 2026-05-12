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Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Giornata Mondiale Fibromialgia: questa sera Palazzo dell’Emiciclo illuminato di viola

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 12:40– L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, in sintonia con le iniziative promosse dal Comune dell’Aquila, aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno, dal 1992, illuminando, da questa sera, di colore viola il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online.   L’obiettivo della giornata è promuovere la ricerca scientifica, migliorare la diagnosi e il trattamento, e sensibilizzare sul dolore cronico che colpisce milioni di persone, prevalentemente donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 12 maggio è stato scelto per ricordare la nascita di Florence Nightingale, la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, che si ritiene abbia sofferto di sintomi compatibili con la fibromialgia – La sindrome è stata inserita nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sollecitare un maggior riconoscimento e dignità per i pazienti – In Italia, l’AISF ODV, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, organizza la campagna “Non più inVISibili”, con l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia” che prevede l’illuminazione di viola di città, spazi pubblici e monumenti – precisa il comunicato. .

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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