Consiglio Regionale: ultime news. Giornata per la sicurezza delle cure. Domani, Palazzo dell’Emiciclo s’illumina di arancione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il 17 settembre si celebra la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, nata per rafforzare questo elemento essenziale del diritto alla salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, in collaborazione con l’assessorato regionale alla sanità, celebrerà questa ricorrenza illuminando di arancione la facciata principale di Palazzo dell’Emiciclo e il colonnato – recita il testo pubblicato online. Le luci si accenderanno dalla serata domani, mercoledì 17, e coloreranno per tutta la notte la sede del Consiglio – Ciascuna Asl, in occasione della Giornata, ha promosso e organizzato iniziative volte alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza delle cure – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese nel 2019 con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha recepito le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ogni anno viene scelto un tema per celebrare la Giornata mondiale e l’area proposta per il 2025 è sul miglioramento dei processi di cura per garantire la sicurezza dei neonati e dei bambini (“Safe care for every newborn and every child” – Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino) con lo slogan ‘Patient safety from the start!’, per promuovere la sicurezza del paziente “fin dall’inizio”.

