Consiglio Regionale: ultime news. Giostra cavalleresca Sulmona, Pdl Scoccia-Verrecchia per riconoscimento istituzionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 09:55– “La Giostra cavalleresca di Sulmona rappresenta uno dei simboli più autentici dell’identità culturale dell’Abruzzo – Per questo abbiamo depositato una proposta di legge regionale che punta a riconoscerne ufficialmente il valore storico, culturale e turistico, garantendo un sostegno strutturale e continuativo da parte della Regione”. Lo dichiarano Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, e Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia, annunciando il deposito del progetto di legge dedicato all’istituzionalizzazione dell’evento sulmonese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’obiettivo – spiegano – è superare la logica degli interventi occasionali, offrendo alla manifestazione una cornice normativa stabile che ne favorisca la programmazione, la crescita e la promozione nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa. La Giostra è molto più di una rievocazione storica: è un patrimonio collettivo che coinvolge centinaia di volontari, i borghi e i sestieri cittadini, le scuole, le associazioni e l’intero territorio, generando importanti ricadute culturali, sociali ed economiche”. “Nello specifico – continuano i consiglieri – la proposta di legge prevede il riconoscimento della Giostra quale manifestazione storica di interesse regionale, l’istituzione di un fondo dedicato, la definizione di un programma annuale di valorizzazione e l’inserimento stabile dell’evento nelle strategie di promozione turistica della Regione Abruzzo”. “Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale concreto a una realtà che da decenni rappresenta con prestigio l’Abruzzo – Investire nella Giostra significa investire nella cultura, nel turismo e nello sviluppo del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringraziamo tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile ogni anno questo miracolo culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro auspicio – concludono – è che il Consiglio regionale possa approvare rapidamente il testo, affinché la Giostra di Sulmona possa contare su un riconoscimento all’altezza del ruolo che ricopre nel panorama delle grandi manifestazioni storiche italiane”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it