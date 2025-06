Consiglio Regionale: ultime news. Giovane morto a Pescara. D’Incecco: “Cordoglio ai familiari. Pieno sostegno alle forze dell’ordine”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il taser non ha avuto alcun ruolo nella tragica morte di Riccardo Zappone, ai cui familiari va il nostro più profondo cordoglio – recita il testo pubblicato online. Lo ha chiarito l’autopsia effettuata ieri, che ha escluso collegamenti tra il decesso del giovane e l’uso del dispositivo da parte delle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo conferma che i poliziotti hanno agito nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge, cosa di cui non abbiamo mai dubitato – recita il testo pubblicato online. Come Lega Abruzzo, ribadiamo il nostro totale sostegno alle forze dell’ordine, che ogni giorno operano in prima linea, spesso in condizioni difficili, per garantire la sicurezza dei cittadini – precisa il comunicato. Ancora una volta teniamo a sottolineare che il taser è uno strumento adottato per limitare il più possibile il ricorso alle armi da fuoco, utile per gestire situazioni complesse soprattutto quando coinvolgono persone in stato di forte agitazione o vulnerabilità, riducendo i rischi per tutti – precisa il comunicato. Continueremo a difenderne l’utilizzo, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione ideologica che, oltre a screditare il lavoro prezioso delle forze dell’ordine, rischia di compromettere, ripeto, strumenti utili per la gestione dell’ordine pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Chi, come è stato fatto, ha puntato il dito contro il taser e contro l’operato delle forze di polizia, senza nemmeno attendere gli accertamenti necessari, dimostra superficialità insieme a poca preparazione”. Lo dichiara Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it