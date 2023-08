Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì 31 Commissione bilancio e Capigruppo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – Riprendono le attività politiche del Consiglio regionale dell’Abruzzo dopo la pausa estiva – si legge sul sito web ufficiale. Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 agosto, alle ore 10.30, con la seduta della Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”. In esame il progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale sull’Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l’esercizio 2022)”. Sarà ascoltato il Dirigente del Servizio Bilancio della Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ulteriori progetti di legge in discussione: “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico” e “Riconoscimento di Castelli come ‘Città della Ceramica Abruzzese’”. Lo stesso giorno, alle ore 15.30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it