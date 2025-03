Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì in programma il Comitato per la Legislazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Giovedì 27 marzo 2025, alle ore 15, è in programma la seduta del Comitato per la Legislazione per l’esame della Legge regionale “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna: attuazione e approfondimenti”; previste le audizioni del Presidente Uncem Abruzzo e del Vicepresidente Uncem nazionale – si apprende dalla nota stampa. Saranno esaminati anche due progetti di legge: “Norme per il diritto all’autodeterminazione contro la discriminazione e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere” e “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it