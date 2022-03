Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì nuova seduta della Commissione “Vigilanza”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato una nuova seduta della Commissione di Vigilanza per la giornata di giovedì 17 marzo dalle ore 10. Tre i punti iscritti all’ordine del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Sospensione attività di posizionamento CVC presso U.O. Radiologia Interventistica di Avezzano, con il Consigliere Giorgio Fedele come relatore e l’audizione di Nicoletta Verì in qualità di Assessore regionale competente e di Ferdinando Romano, Direttore Generale Asl 1. Tua Spa e le organizzazioni sindacali – concorsi e nuove assunzioni, e avrà come relatori il Presidente Smargiassi e il Consigliere Silvio Paolucci, mentre saranno auditi il Presidente di Tua Gianfranco Giuliante, Franco Rolandi (FILT CGIL), Giuseppe Murinni (UIL TRASPORTI), Luciano Lizzi (FAISA CISAL), Andrea Mascitti (FIT CISL). Procedimento di gara per lo sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte consortili nel bacino idrografico Aterno-Pescara posto in essere dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno Sagittario, di cui saranno relatori la Consigliera Marianna Scoccia e il Consigliere Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà audita Adelina Pietroleonardo, Commissaria regionale del Consorzio di Bonifica “Interno” Bacino Aterno e Sagittario – recita il testo pubblicato online. (Com)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it