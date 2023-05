Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì prossimo si riunisce la Vigilanza

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– E’ convocata per giovedì 1 Giugno 2023, ore 10.00, presso la sala D’Annunzio di Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, la Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Presidente Pietro Smargiassi ha comunicato che nel corso della seduta si affronteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: nomine dei nuovi Presidenti delle Commissioni Alloggi delle Ater di Teramo, Lanciano, Avezzano, Sulmona, Pescara, Chieti e la Risoluzione n. 43/II del 09/09/22, avente ad oggetto “Risoluzione per il Trasporto ferroviario abruzzese inerente il rinnovo del contratto di servizio regionale”. Per il primo punto all’ordine del giorno saranno auditi Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo; Antonio Sorgi, Direttore Regione Abruzzo; Mario Quaglieri, Assessore al Bilancio; Pierpaolo Pescara, Direttore Dipartimento DPC della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Mentre per il secondo punto all’ordine del giorno verranno ascoltati in Commissione Umberto d’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale; Emidio Primavera, Direttore Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it