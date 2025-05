Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì sono in programma Vigilanza e Commissione Territorio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– La settimana politica all’Emiciclo prevede la seduta della Commissione di Vigilanza, convocata per giovedì 29 maggio 2025, alle ore 10. All’ordine del giorno la Determinazione n. 221 dell’Ater L’Aquila – revoca Rup per la quale saranno auditi l’assessore regionale Mario Quaglieri, il presidente Ater L’Aquila Quintino Antidormi, Il direttore generale Ater L’Aquila Giancarlo Alterio – La Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture è convocata, sempre giovedì 29 maggio, con inizio alle ore 15. Sono in programma ulteriori audizioni sul progetto di legge, di iniziativa del consigliere Campitelli, sulle Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono stati convocati i Sindaci dei Comuni di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo, Francavilla al Mare e Ortona; la Soprintendenza Chieti; il Gal Costa dei Trabocchi; la Fiab Vasto Cittattiva; Italia Nostra Abruzzo; il Wwf Abruzzo; Legambiente Abruzzo; Forum h2o; il Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali (CDCA); Confesercenti Abruzzo; Confcommercio Abruzzo; Cna Abruzzo; Confartigianato Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

