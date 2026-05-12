Consiglio Regionale: ultime news. Giro d’Italia, Verrecchia: Maglia rosa a Giulio Ciccone rende orgoglioso l’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 18:00- “L’impresa di Giulio Ciccone al Giro d’Italia rappresenta un motivo di straordinario orgoglio per tutto l’Abruzzo – Vedere un atleta abruzzese indossare la maglia rosa è un’emozione che unisce un’intera regione e premia il talento, il sacrificio e la determinazione di un grande campione”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, disputata da Catanzaro a Cosenza, vinta dall’ecuadoriano Jhonatan Narváez, ma che ha visto Giulio Ciccone conquistare la maglia rosa grazie al terzo posto di giornata – si apprende dal portale web ufficiale. “Giulio Ciccone – prosegue – sta scrivendo una pagina bellissima dello sport italiano e abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per noi è motivo di soddisfazione vedere un ragazzo della nostra terra diventare protagonista assoluto di una delle competizioni più importanti e seguite al mondo – Come Regione Abruzzo – aggiunge Verrecchia – viviamo ogni anno emozioni sempre più forti grazie al ciclismo e al legame speciale che il nostro territorio ha con questo sport meraviglioso – Il Giro d’Italia rappresenta non solo una grande manifestazione sportiva ma anche una straordinaria vetrina per promuovere l’Abruzzo, le sue bellezze e le sue eccellenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Giulio vanno i complimenti e l’abbraccio di tutti gli abruzzesi, con l’augurio di continuare a regalare emozioni e successi in questa splendida avventura in maglia rosa”,conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it