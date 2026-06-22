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Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Giro Next Gen, Scoccia: Sulmona protagonista assoluta. La Regione investe sui giovani

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:22 giugno 2026 – 08:07(ACR) – “Grande orgoglio ed entusiasmo a Sulmona per la partenza della settima tappa del Giro Next Gen, la prestigiosa manifestazione ciclistica internazionale dedicata ai migliori talenti Under 23 del mondo”. All’evento ha preso parte la vicepresidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia, che ha sottolineato il valore strategico della manifestazione per l’intero territorio regionale – “La Regione Abruzzo in questi anni sta investendo moltissimo in queste manifestazioni nazionali ed internazionali”, ha dichiarato la vicepresidente Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. “Questa è una delle corse più importanti a livello globale proprio perché è dedicata agli Under 23, che saranno i campioni del domani – aggiunge la nota pubblicata. Vedere oggi la nostra città di Sulmona protagonista assoluta di questa tappa non può che riempirci di immenso orgoglio”. La Vicepresidente ha poi rimarcato lo stretto legame tra la promozione del territorio e le grandi kermesse sportive: “Sport e turismo sono due elementi che vanno da sempre di pari passo – riporta testualmente l’articolo online. Questo è l’obiettivo primario della nostra istituzione regionale: continuare a investire con convinzione affinché l’Abruzzo sia sempre più valorizzato e centralizzato a livello nazionale e internazionale, dando massima visibilità alle nostre splendide città”. In conclusione, Marianna Scoccia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la macchina organizzativa: “Voglio esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del Giro, al sindaco Luca Tirabassi, all’assessore allo sport Gianluca Giammarco e a tutta l’amministrazione comunale per l’enorme impegno profuso nella riuscita di questo importante evento – riporta testualmente l’articolo online. Un grande ‘in bocca al lupo’ va a tutti i ciclisti e ai partecipanti – precisa la nota online. Oggi celebriamo i valori fondamentali dello sport, ricordando che siamo e saremo sempre al fianco delle nuove generazioni: è questo il nostro vero segreto per il futuro”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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