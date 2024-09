Consiglio Regionale: ultime news. Giulianova, D’Amico su revoca cittadinanza onoraria a Mussolini

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ringrazio il sindaco di Giulianova e tutto il Consiglio comunale per aver dato un importante segnale che ribadisce i valori fondanti alla base della nostra Repubblica – Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un atto tutt’altro che anacronistico: rinsaldare i valori costituzionali di democrazia e antifascismo è più che mai necessario, al fine di conservare la memoria storica del nostro Paese e, quindi, evitare derive fasciste in qualunque forma e contesto si presentino – In Italia, a distanza di 79 anni dalla liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista, Mussolini è ancora cittadino onorario in moltissimi Comuni – precisa il comunicato. L’Amministrazione di Giulianova in Abruzzo ha tracciato una strada che auspico seguiranno anche altri comuni della regione” così il Capogruppo di Opposizione in Consiglio regionale Luciano D’Amico sull’approvazione della Mozione presentata dal Consigliere comunale Di Massimantonio e votata all’unanimità del Consiglio comunale di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it