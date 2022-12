Consiglio Regionale: ultime news. Giunta elezioni: accertato il sostituto di Testa

- Advertisement -

– L’Aquila, 1 dicembre – La Giunta per le elezioni del Consiglio regionale dell’Abruzzo, riunita questa mattina, ha accertato il nome del candidato che sarà proclamato eletto a seguito delle dimissioni del consigliere regionale Guerino Testa – si legge sul sito web ufficiale. Il nuovo componente dell’Assemblea legislativa d’Abruzzo sarà Leonardo D’Addazio, secondo candidato non eletto nella lista circoscrizionale di Pescara, del partito di Fratelli d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Il primo non eletto era il dott. Sabatino Trotta, morto nel 2021. La proclamazione ufficiale del nuovo Consigliere regionale avverrà oggi, alle 13.30. nel corso della seduta dell’Ufficio di Presidenza – si apprende dal portale web ufficiale. (red/ndl)

