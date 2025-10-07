- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
Consiglio Regionale: ultime news. Giustizia, Campitelli: Uffici di prossimità, svolta concreta per i territori
Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Giustizia, Campitelli: Uffici di prossimità, svolta concreta per i territori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:–  “L’attivazione degli uffici di prossimità nei comuni di Atessa, Tornareccio, Casalincontrada e Francavilla al mare rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tanti cittadini che, fino a oggi, hanno dovuto affrontare disagi e spostamenti per accedere ai servizi giudiziari – precisa la nota online. È una scelta di civiltà e di attenzione verso le comunità locali, che rafforza il presidio istituzionale sul territorio – recita il testo pubblicato online. Come Fratelli d’Italia, abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, che nasce da un lavoro sinergico tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è chiaro: rendere la giustizia più accessibile, soprattutto per le persone più fragili, offrendo supporto operativo e orientamento per pratiche che non richiedono la presenza fisica in tribunale – Questi nuovi sportelli, che si affiancano al mantenimento del Tribunale di Vasto e al potenziamento di quello di Lanciano, segnano un cambio di passo rispetto al passato, quando si temeva un ridimensionamento dei presidi giudiziari – precisa la nota online. Oggi, invece, parliamo di rafforzamento e di servizi che si avvicinano ai cittadini – precisa il comunicato. È un risultato che premia la visione del presidente Marco Marsilio e l’impegno della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a lavorare per garantire che ogni territorio, anche il più periferico, possa contare su una giustizia più accessibile, più semplice e più giusta”. Così, Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato al Territorio di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

