Consiglio Regionale: ultime news. Giustizia, Campitelli: Uffici di prossimità, svolta concreta per i territori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’attivazione degli uffici di prossimità nei comuni di Atessa, Tornareccio, Casalincontrada e Francavilla al mare rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tanti cittadini che, fino a oggi, hanno dovuto affrontare disagi e spostamenti per accedere ai servizi giudiziari – precisa la nota online. È una scelta di civiltà e di attenzione verso le comunità locali, che rafforza il presidio istituzionale sul territorio – recita il testo pubblicato online. Come Fratelli d’Italia, abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, che nasce da un lavoro sinergico tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è chiaro: rendere la giustizia più accessibile, soprattutto per le persone più fragili, offrendo supporto operativo e orientamento per pratiche che non richiedono la presenza fisica in tribunale – Questi nuovi sportelli, che si affiancano al mantenimento del Tribunale di Vasto e al potenziamento di quello di Lanciano, segnano un cambio di passo rispetto al passato, quando si temeva un ridimensionamento dei presidi giudiziari – precisa la nota online. Oggi, invece, parliamo di rafforzamento e di servizi che si avvicinano ai cittadini – precisa il comunicato. È un risultato che premia la visione del presidente Marco Marsilio e l’impegno della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a lavorare per garantire che ogni territorio, anche il più periferico, possa contare su una giustizia più accessibile, più semplice e più giusta”. Così, Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato al Territorio di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

