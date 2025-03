Consiglio Regionale: ultime news. Giustizia, Verrecchia: “Fina non sprechi inchiostro. Qui nessuno dorme”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il senatore del Partito democratico, Michele Fina, eviti di sprecare l’inchiostro perché qui nessuno dorme – si apprende dalla nota stampa. Se c’è una certezza che mai nessun governo ha dato in merito ai tribunali sub provinciali, sono il governo Meloni con il supporto incondizionato del governo regionale targato Marco Marsilio – Si procederà con la proroga se non ci sarà tempo necessario di provvedere alla revisione della geografia giudiziaria nell’immediato e rimandiamo dunque al mittente le strumentalizzazioni messe in atto dalla sinistra”. Lo afferma il capogruppo regionale di FdI, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

