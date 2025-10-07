Consiglio Regionale: ultime news. Giustizia, Verrecchia: Importante servizio a celano con uffici di prossimità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Grande soddisfazione per l’apertura, nella Marsica, dell’ufficio di prossimità a Celano – riporta testualmente l’articolo online. Con la conferma del mantenimento, a breve, del Tribunale di Avezzano, si assisterà a un potenziamento dei servizi legati alla giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Lo afferma il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che aggiunge: “Ho avuto il piacere di seguire personalmente, quale delegato del presidente Marsilio, l’intero iter sin dalla prima delibera di Giunta regionale, la n. 316 del 09.06.2020, collaborando con il dipartimento di Presidenza e il ministero della Giustizia – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un servizio importante che avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari, offrendo alla comunità – e in particolare alle fasce più fragili – attività di orientamento e supporto operativo per il disbrigo a distanza di pratiche legate ad alcuni procedimenti giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere fisicamente la sede del tribunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un passo concreto verso una giustizia più vicina ai cittadini e più attenta alle esigenze del territorio”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

