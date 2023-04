Consiglio Regionale: ultime news. Gli studenti del Marconi di Penne all’Emiciclo

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Questa mattina ho accolto e accompagnato alunni e insegnanti delle classi 3 4 5 degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo, dell’Istituto tecnico “Marconi” di Penne arrivati all’Aquila per visitare la sede del Consiglio regionale – E’ stato entusiasmante vedere gli studenti attenti e appassionati durante il giro che abbiamo fatto nei locali dell’Emiciclo nel corso del quale abbiamo illustrato i meccanismi amministrativi e legislativi – precisa il comunicato. E’ nostro dovere raccontare l’attività dell’Assemblea legislativa regionale alle giovani generazioni in modo da fare crescere in loro la consapevolezza e la partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio pertanto ringraziare anche gli insegnanti, Franco Rucci, Stefania Di Vincenzo, Francesco Granchelli eVincenza Di Pumpo che hanno accompagnato i ragazzi e promosso questa importante iniziativa”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo D’Addazio – (com/red)

