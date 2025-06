Consiglio Regionale: ultime news. Grande caldo, Di Marco: “Necessario proteggere i lavoratori, urge ordinanza regionale”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato una richiesta formale alla Regione Abruzzo per l’emanazione di un’ordinanza che limiti l’esposizione prolungata ai raggi solari per i lavoratori dei settori direttamente esposti, come agricoltura, florovivaistica e cantieri edili – precisa il comunicato. La proposta di Di Marco richiama l’Ordinanza del 2024, che aveva disposto il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle fasce di maggiore intensità, nei giorni in cui la mappa del rischio segnalava un livello di rischio “ALTO”. “Con le previsioni di questi giorni e l’arrivo del grande caldo i lavoratori abruzzesi sono duramente messi alla prova e sono costretti a lavorare in condizioni difficili – afferma Antonio Di Marco – . È fondamentale che la Regione Abruzzo intervenga subito con l’ordinanza dedicata, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in settori dove l’esposizione al sole è prolungata e inevitabile e può rappresentare un rischio per la salute senza accorgimenti – precisa il comunicato. Ho scritto al Governo regionale perché venga emanata al più presto l’ordinanza regionale che dispone prescrizioni a tutela dei lavoratori abruzzesi dal caldo estivo – La salute e la loro sicurezza devono essere inserite nella lista delle priorità assolute”. (com/red)

