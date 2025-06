Consiglio Regionale: ultime news. Grande successo per la Notte Romantica 2025 nei Borghi più Belli d’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una riuscitissima decima edizione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, ben 221 adesioni a livello nazionale e anche all’estero, con i Borghi più belli di Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Giappone, Svizzera e Bosnia Erzegovina hanno celebrato insieme a noi la notte romantica – viene evidenziato sul sito web. Ancora una volta la serata conferma l’importanza e la centralità dei piccoli centri che possono aggregare, rigenerare e offrire opportunità di una vita più sana – viene evidenziato sul sito web. A livello locale, con il Solstizio d’estate: i Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise hanno celebrato l’amore, la cultura e la bellezza – si legge sul sito web ufficiale. Ad accendere l’atmosfera magica della serata, eventi, concerti, mostre, installazioni, degustazioni, visite guidate e il simbolico bacio di mezzanotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i momenti più apprezzati, anche l’assaggio del dessert ufficiale “Pensiero d’Amore”, reinterpretato con creatività da ogni borgo secondo la propria tradizione gastronomica”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale e presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco che aggiunge: “I borghi che hanno partecipato sono: Abbateggio, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Città Sant’Angelo, Civitella del Tronto, Crecchio, Frosolone, Guardiagrele, Navelli, Oratino, Pacentro, Penne, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio e Scanno”. “La Notte Romantica – dichiara ancora Di Marco – è una manifestazione che continua a crescere perché sa parlare al cuore delle persone, unendo emozione, bellezza, storia e identità. È stata una serata meravigliosa in tutti i borghi coinvolti, che ringrazio uno per uno per l’impegno e la passione messa in campo – Grazie ai sindaci, alle amministrazioni comunali, alle Pro Loco, ai volontari, alle associazioni culturali e ai tanti operatori che hanno contribuito a rendere questa edizione ancora più speciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È la dimostrazione che, anche nei piccoli centri, si possono costruire esperienze culturali di valore, capaci di attrarre e di lasciare un segno – recita il testo pubblicato online. L’evento si conferma così non solo una festa dell’amore, ma anche una forma di valorizzazione concreta delle aree interne, del loro patrimonio materiale e immateriale, del loro potenziale umano – Sono proprio le aree interne, e in particolare i borghi montani, la ragione più profonda che ci ha mosso fin dalla prima edizione di questa iniziativa – aggiunge Di Marco – perché queste comunità sono invece un’autentica risorsa per il Paese – si apprende dalla nota stampa. La Notte Romantica le accende di luce, le mette in rete, le racconta per quello che sono: un volano per il turismo sostenibile, la cultura diffusa e la bellezza dei territori – aggiunge la nota pubblicata. È da qui che può partire una nuova idea di Italia, fatta di qualità, legami, memoria e futuro – recita il testo pubblicato online. Con lo sguardo rivolto al domani, l’Associazione Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise rilancia il suo impegno per sostenere questi luoghi unici e le comunità che ogni giorno li tengono vivi”. (com/red)

