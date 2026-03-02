Consiglio Regionale: ultime news. Grotte di Stiffe, M5S Abruzzo: “Solidarietà alla lavoratrice che ha denunciato”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 marzo 2026 – 08:14- “Le notizie di cronaca emerse sulla stampa nazionale in merito a presunte irregolarità nelle procedure concorsuali per l’assunzione di guide turistiche presso le Grotte di Stiffe aprono un tema politico enorme, che non può essere archiviato come una semplice vicenda amministrativa”, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, insieme alla senatrice Gabriella Di Girolamo, intervengono sulla vicenda – si legge sul sito web ufficiale. “L’ipotesi che le prove d’esame possano essere state anticipate da un assessore a una platea ristretta di candidati — circostanza ora al vaglio dell’autorità giudiziaria — se confermata configurerebbe una violazione gravissima dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma prima ancora dell’accertamento penale, esiste una responsabilità politica e morale che non può essere ignorata” scrivono – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il clientelismo è il contrario della democrazia — dichiarano i consiglieri regionali —. Quando il lavoro pubblico diventa un favore concesso dalla politica e non il risultato del merito, si spezza il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Il messaggio devastante che passa ai giovani è che studiare e prepararsi non serve, perché ciò che conta è avere agganci – È così che si desertificano le aree interne e si costringono le migliori energie ad andarsene”. Per il Movimento 5 Stelle “il punto non è solo la singola procedura, ma un modello culturale che rischia di radicarsi Non accetteremo mai la giustificazione del ‘si è sempre fatto così’ — proseguono —. È esattamente questo atteggiamento che ha prodotto negli anni una pubblica amministrazione percepita come opaca e distante – si apprende dalla nota stampa. Se le accuse saranno confermate, saremmo di fronte a un fatto politicamente gravissimo: significherebbe piegare un ente pubblico a logiche di consenso”. La senatrice Gabriella Di Girolamo richiama anche la tutela di chi denuncia: “la notizia del mancato rinnovo contrattuale per la lavoratrice che ha avuto il coraggio di segnalare i fatti è un segnale inquietante – recita la nota online sul portale web ufficiale. In uno Stato di diritto chi denuncia presunte irregolarità non deve essere isolato, ma protetto – riporta testualmente l’articolo online. I whistleblower rappresentano un presidio di legalità e la politica ha il dovere di stare dalla loro parte, senza ambiguità”. Il Movimento 5 Stelle sottolinea “di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura, cui spetta accertare eventuali responsabilità penali, ma evidenzia che la valutazione politica non può attendere i tempi processuali – precisa la nota online. Il garantismo sul piano giudiziario non significa silenzio sul piano politico — concludono —. La trasparenza nelle selezioni pubbliche è un principio non negoziabile – Servono commissioni realmente esterne, procedure digitalizzate e sistemi di blind testing, protocolli di legalità con le Prefetture e una tutela effettiva di chi segnala anomalie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a seguire la vicenda passo dopo passo perché il diritto al lavoro non può dipendere dalla vicinanza alla politica – Difendere il merito significa difendere la dignità dell’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it