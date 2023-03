Consiglio Regionale: ultime news. Gruppi consiliari, Sospiri: ok da Corte dei Conti

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha dichiarato la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari per l’anno 2022. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che accoglie con soddisfazione la conclusione del controllo di regolarità. “Ancora una volta – ha sottolineato Sospiri a margine dell’approvazione della presa d’atto da parte dell’Ufficio di Presidenza – si certifica il corretto operato di tutti i gruppi dell’Assemblea legislativa regionale per i quali, anche per il 2022, vengono confermate serietà e scrupolosità nella gestione delle economie di funzionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. A questo punto si procederà alla pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale”.

