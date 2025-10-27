Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo 5 Stelle su scomparsa padre Taglieri: “Grave perdita per famiglia e comunità”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Manfredo Taglieri Sclocchi, padre di Francesco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Al termine di lungo periodo di sofferenza, Manfredo ci ha lasciati nel pomeriggio di ieri”, scrivono i Consiglieri, “La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per la famiglia, ma anche per la nostra comunità politica che in lui ha sempre riconosciuto una presenza costante, generosa e appassionata – viene evidenziato sul sito web. Attivista del M5S dalla prima ora, sempre attento e partecipe alla vita politica del territorio, è stato punto di riferimento, confronto e dialogo per tutta la comunità locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Originario di Pescina ma trapiantato a Lanciano per lavoro, Manfredo ha saputo incarnare con discrezione e impegno i valori del Movimento, offrendo un contributo prezioso alla crescita del gruppo di Lanciano e dell’intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. Padre attento, marito premuroso e nonno sempre presente, lascia un vuoto incolmabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Francesco Taglieri e ai suoi familiari rivolgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze, stringendoci a loro con affetto e partecipazione in questo momento di dolore”. I funerali si svolgeranno domani, martedì 28 ottobre, alle 10 nella Chiesa di San Pietro a Lanciano – aggiunge testualmente l’articolo online. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Pescina (AQ). (com/red)

