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Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo FdI condanna vandalizzazione della sede pescarese del partito

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:27 aprile 2026 – 09:10- Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, con i consiglieri regionali Leonardo D’Addazio e Luca De Renzis, esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici avvenuti a Pescara ai danni della sede del partito, imbrattata con scritte realizzate mediante spray e contrassegnate dal simbolo della falce e martello – “Si tratta di un gesto inaccettabile e profondamente offensivo – dichiarano i consiglieri regionali FdI – che colpisce non solo una forza politica ma i principi stessi del confronto democratico e del rispetto reciproco – aggiunge testualmente l’articolo online. Ancora più grave è che tali atti siano stati compiuti proprio nella giornata del 25 aprile, ricorrenza che dovrebbe rappresentare la libertà e l’unità di tutti gli italiani – La Festa della Liberazione – proseguono – non può e non deve essere strumentalizzata per giustificare comportamenti violenti, intimidatori o divisivi – aggiunge la nota pubblicata. La libertà conquistata con sacrificio non è la libertà di imbrattare, insultare o colpire chi la pensa diversamente – si apprende dalla nota stampa. Questi episodi – concludono – sono il frutto di un clima che certa sinistra continua ad alimentare, preferendo lo scontro alla costruzione di un dialogo serio e rispettoso – riporta testualmente l’articolo online. Noi continueremo a difendere i valori della democrazia, Ael pluralismo e della libertà, respingendo con forza ogni tentativo di intimidazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fratelli d’Italia ribadisce la propria fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine, auspicando che i responsabili vengano rapidamente individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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