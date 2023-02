Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo M5S: “Comunità energetiche nella Marsica”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Grande partecipazione per l’incontro marsicano del tour ‘Comunità energetiche: un risparmio rinnovabile’. L’evento si è tenuto venerdì 3 febbraio ad Avezzano nella Sala conferenze Montessori alla presenza del Vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino e della Senatrice Gabriella Di Girolamo che hanno portato alla numerosa platea il saluto delle istituzioni”. Si legge in una nota diramata dal gruppo regionale M5S e prosegue: “Sul tavolo dei relatori sono intervenuti Berardino Pierleoni, Ingegnere e Presidente Edilcoop Abruzzo, Francesco D’Amore, Consigliere Edilcoop Abruzzo, che hanno rappresentato la visione sul tema del comparto produttivo, Mauro Gaggiotti, Ingegnere e referente comunità energetiche cooperativa “ènostra”, che ha tenuto un intervento informativo sul funzionamento delle comunità energetiche e l’analisi concreta dei risparmi e dei benefici economici, sociali e ambientali offerti da questo importante strumento – recita il testo pubblicato online. Infine Francesco Taglieri, Capogruppo M5S in Regione Abruzzo e primo firmatario legge regionale C.E.R e Giorgio Fedele, Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Attività produttive di Regione Abruzzo”. “È stato un momento importante di confronto sul risparmio energetico e sulle grandi opportunità che derivano dall’autoconsumo e dalla condivisione – spiega il Consigliere regionale Giorgio Fedele che ha organizzato la tappa marsicana del tour – Sono orgoglioso che il mio territorio abbia risposto con grande interesse all’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie a tutti i relatori che hanno portato sul tavolo del dibattito idee, analisi e prospettive concrete, rendendo questo incontro ricco di spunti e di informazioni utili – La platea della Sala Montessori, rappresentata da cittadini ma anche da tante personalità istituzionali, del mondo dell’impresa e degli ordini professionali, testimonia il grande interesse sulle comunità energetiche del comparto industriale e produttivo – Un interesse che deve essere coltivato per offrire al territorio quella transizione ecologica di cui purtroppo tanti parlano ma sulla quale pochi agiscono concretamente, soprattutto coloro i quali oggi sono alla guida politica della Regione Abruzzo e del Governo, che continuano a mostrare ancora una visione miope e limitata dell’infinita opportunità legata alle energie rinnovabili” conclude – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it