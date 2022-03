Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo PD: “Si riunisca Commissione Agricoltura”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Al Governo regionale di centrodestra poco importa anche dell’agricoltura abruzzese, pronta a scendere in piazza per ottenere ascolto e azioni su tanti problemi irrisolti che stanno diventando emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Serve una strategia per tutelare il comparto dal caro-gasolio che lo sta paralizzando; servono bandi e sostegni che gli agricoltori chiedono da tempo; atteso è il ritorno alle elezioni dei Consorzi, commissariati da tre anni; serve una strategia per affrontare la crisi idrica, i danni della fauna selvatica, per dare ai giovani agricoltori un orizzonte a cui guardare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temi che devono essere portati al più presto all’attenzione della competente Commissione consiliare: bisogna lavorare alle priorità e farlo subito, perché l’inerzia della Regione sta creando uno stallo pericoloso per il comparto”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci e consiglieri Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. Dopo le associazioni e i sindacati dell’industria, sono pronti a mobilitarsi anche sigle e lavoratori di questo settore che rappresenta una bella fetta della nostra economia, con i suoi oltre 120.000 addetti, avvertono i consiglieri: “L’allarme è stato già lanciato, a nulla sono servite le nostre sollecitazioni in Consiglio regionale, finalizzate a mettere in campo un sostegno concreto per agricoltori e allevatori della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una possibilità è quella della Commissione Agricoltura, la si convochi al più presto per dare ascolto al settore e riattivare un motore importante per l’intero territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I problemi più volte segnalati dai rappresentanti della filiera a chi oggi governa la Regione, sono rimasti tutti inaffrontati, al punto da diventare veri e propri oneri per gli agricoltori stessi, si pensi all’aumento dei ruoli da pagare ai Consorzi che il centrodestra del tutto abbandonato – riporta testualmente l’articolo online. A queste si aggiungono altre difficoltà per il settore, legate ai rincari delle materie prime e di gas e luce, alla mancata pubblicazione dei bandi per erogare risorse, oppure all’attesa di anni per le procedure legate alle istruttorie del PSR. A febbraio avevamo chiesto che l’assessore Imprudente incontrasse gli allevatori e la filiera del latte, ben conoscendo le drammatiche condizioni del settore zootecnico, per giungere ad applicare l’accordo nazionale e per garantire sostegni economici regionali che permettessero l’esistenza delle stalle ed un loro organico rilancio – Non è accaduto nemmeno questo – aggiunge testualmente l’articolo online. E poi, la completa latitanza sul futuro: non solo l’Abruzzo non orienta i giovani agricoltori, ma non li forma nemmeno, né li sostiene nei passaggi generazionali delle aziende agricole, importanti perché resistano – recita il testo pubblicato online. Per ultimo il rafforzamento della struttura amministrativa del Dipartimento regionale, negli ultimi anni sono centinaia i pensionamenti e non c’è stata nessuna nuova assunzione, dunque, la macchina amministrativa viene sostanzialmente portata avanti dalle risorse dell’assistenza tecnica e quindi, anche qui, fondi sottratti agli agricoltori! Tutto ciò che non accade in Abruzzo, in regioni vicine avviene, è un momento difficile, ma la agricoltura sta andando verso una crisi importante e profonda, che rischia di diventare strutturale se l’Ente di riferimento non dà segnali di vita”. (com/red)

