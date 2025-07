Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo PD su assegnazione gasolio agricolo: “approvato nostro emendamento”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Consiglio regionale ha approvato oggi un emendamento, sostenuto dai consiglieri del Partito Democratico, che ristabilisce parte dei fondi necessari a garantire la gestione della piattaforma per l’assegnazione del gasolio agricolo, dopo i pesanti tagli imposti dalla Giunta per far fronte al disavanzo sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. La Giunta regionale, infatti, aveva tagliato il 67% dei fondi, riducendoli a soli 17.640 euro – recita il testo pubblicato online. Una cifra del tutto insufficiente per garantire la piena operatività di uno strumento fondamentale per l’accesso al gasolio agricolo da parte delle aziende”. Lo rende noto il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – precisa la nota online. “Il ripristino parziale delle risorse – circa 145.000 euro – rappresenta un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno del PD e un segnale positivo per gli agricoltori abruzzesi – Questo emendamento – scrive il PD – arriva a seguito degli interventi di Blasioli e dell’ex Assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe, che avevano sollevato la questione, portandola alla discussione in Commissione Agricoltura”. “Si tratta di un primo segnale ma non possiamo accontentarci”, dichiarano i consiglieri del Pd Antonio Blasioli, Dino Pepe, Silvio Paolucci, Sandro Mariani, Antonio Di Marco e Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. “Il gasolio agricolo è di vitale importanza per la sopravvivenza e la competitività delle aziende agricole abruzzesi – Poterlo utilizzare nei tempi certi significa contenere i costi, rendere sostenibile la produzione e programmare le lavorazioni – Dobbiamo ribadire che, purtroppo, l’attuale piattaforma informatica in uso nella Regione Abruzzo si è dimostrata poco performante e spesso inaccessibile, impedendo agli imprenditori agricoli di espletare le pratiche in modo corretto e nei tempi previsti”. “Numerose aziende hanno ricevuto sanzioni dalla Guardia di Finanza – comprese tra i 100 e i 500 euro – per ritardi o presunti errori imputabili, non agli agricoltori, ma proprio al malfunzionamento del sistema – viene evidenziato sul sito web. In molti casi si è dovuto procedere con ricorsi, aggravando ulteriormente la situazione delle aziende, che si sono trovate a non poter accedere al gasolio agricolo, e si sono viste costrette ad acquistare quello industriale a costi maggiori, e a dover anche pagare le multe”. “Come gruppo consiliare» riprendono i Consiglieri regionali del Pd «riteniamo che il ripristino di parte delle risorse sia soltanto un primo passo, del tutto insufficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo ribadiamo la necessità urgente di istituire un tavolo operativo permanente, composto da tecnici esperti, rappresentanti delle associazioni agricole e della Regione, con l’obiettivo di ricostruire un sistema che oggi non funziona e rispondere concretamente ai bisogni del comparto”. “Abbiamo inoltre formalizzato una richiesta di accesso agli atti per ottenere una valutazione compiuta dei costi sostenuti dalla Regione per una piattaforma che, ad oggi, non è performante e non è in grado di rispondere alle esigenze del settore primario – Il nostro impegno continuerà, anche su altri fronti che restano completamente ignorati dall’Assessore all’Agricoltura e Vicepresidente della Giunta Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. La sua assenza su temi cruciali come il contenimento della fauna selvatica, la gestione dell’emergenza “lingua blu” e i tagli all’ARA, l’Associazione Regionale Allevatori che oggi ha giustamente protestato, è un segno evidente di disinteresse verso gli agricoltori e allevatori abruzzesi – Oggi, ancora una volta, è stato il Consiglio regionale – e in particolare il Pd – a dover porre rimedio a un problema creato dalla Giunta”, concludono i Consiglieri – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it