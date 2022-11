Consiglio Regionale: ultime news. Gruppo PD su aumento fondi Vita Indipendente

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Viste la lentezza, la disattenzione e l’atteggiamento discriminatorio che contraddistingue la Giunta Marsilio c’è da scommetterci: senza la protesta urlata e appassionata delle Associazioni delle persone con disabilità, dei sindacati e delle opposizioni in Consiglio regionale, i fondi per la Vita Indipendente sarebbero rimasti quelli stanziati all’inizio e sarebbero bastati a coprire appena 1/6 delle oltre 400 domande presentate”. Così in una nota i Consiglieri regionali PD Silvio Paolucci, Pierpaolo Pietrucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, che continuano: “Non era tollerabile un tale sfregio, visto che parliamo non di contributi qualsiasi, ma di risorse che sostengono i bisogni primari delle persone più fragili e delle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’indifferenza colpevole è stata smascherata e grazie alla denuncia dell’opinione pubblica e al nostro pressing istituzionale sono state trovate altre risorse, anche se non ancora sufficienti a coprire l’intera platea che ne ha bisogno e diritto – aggiunge testualmente l’articolo online. Più volte, come Gruppo, abbiamo presentato emendamenti in aula e preso posizione sulla stampa per i fondi sulla vita indipendente – E continueremo a seguire queste tematiche, simbolo di una politica de deve innanzitutto proteggere i più bisognosi – precisa la nota online. Incassiamo il risultato su questa battaglia e andiamo avanti oggi in commissioni e in Consiglio con gli altri emendamenti finalizzati alla tutela delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e di tutto il mondo dello sport (senza fare figli e figliastri)”. (com/red)

