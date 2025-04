Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri-Alessandrini: “Buco sanità oltre 200 milioni, bilanci non trasparenti e servizi allo sbando”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il sistema sanitario abruzzese è al collasso – riporta testualmente l’articolo online. Altro che rassicurazioni – precisa il comunicato. Il disavanzo del Servizio Sanitario Regionale ha ormai superato i 100 milioni di euro, con una stima aggiornata a marzo 2025 che sfiora i 120 milioni – precisa il comunicato. Ma il dato più inquietante arriva direttamente dal Tavolo interministeriale, che ha certificato la mancanza di intere partite contabili nei bilanci delle ASL. Il risultato? Un buco che supera i 200 milioni di euro, frutto di una gestione opaca, non conforme e pericolosamente inaffidabile”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri e Erika Alessandrini, e sottolineano: “Oggi è l’ultimo giorno utile per caricare nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario i dati contabili definitivi – precisa la nota online. Si tratta della piattaforma nazionale del Ministero della Salute usata per raccogliere, elaborare e monitorare i dati del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), compresi quelli contabili, organizzativi e prestazionali delle Regioni e delle ASL. È su NSIS che le Regioni caricano i dati ufficiali di bilancio, le prestazioni erogate, e gli indicatori LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Eppure, anche questa volta, la Regione Abruzzo tenta di ritoccare e sottostimare i numeri, come già avvenuto nell’ultimo monitoraggio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Conto Economico del IV trimestre 2024 parlava già di un disavanzo da 81 milioni di euro, coperto con partite straordinarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi quella toppa non basta più, e la voragine si allarga – si legge sul sito web ufficiale. Nel frattempo – continuano i Consiglieri M5S – il sistema sanitario affonda – si legge sul sito web ufficiale. La carenza di personale ospedaliero è drammatica: Ci sono circa 60mila abruzzesi senza medico di base, oltre 600 medici mancanti, di cui più di 200 solo nell’emergenza-urgenza, e oltre 1800 infermieri in meno secondo le stime FNOPI. I pronto soccorso sono in perenne congestione, i turni sono massacranti, le dimissioni si susseguono – riporta testualmente l’articolo online. E mentre gli ospedali periferici vengono svuotati e trasformati in gusci vuoti, gli ospedali hub (L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti) collassano sotto il peso di una domanda che non riescono più a sostenere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La situazione è insostenibile anche per i cittadini, che si trovano abbandonati a sé stessi – aggiunge la nota pubblicata. Le liste d’attesa per esami e visite specialistiche sono chiuse o dilatate fino a 18 mesi – precisa il comunicato. Le agende elettroniche sono bloccate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è più possibile prenotare nemmeno una TAC. È la negazione concreta del diritto alla cura – si apprende dal portale web ufficiale. In questo deserto sanitario, sempre più abruzzesi scelgono di curarsi fuori regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mobilità passiva costa alla Regione ben 106 milioni di euro di saldo negativo – Paghiamo per farci curare altrove, mentre i nostri ospedali vengono desertificati – E tutto questo mentre la prevenzione è ferma al palo: nessuno screening oncologico attivo, piani di prevenzione vecchi di oltre un decennio e nessuna azione concreta sul territorio – La medicina territoriale, tanto sbandierata nei comunicati e nel PNRR, non è mai decollata – si apprende dal portale web ufficiale. E come risponde la giunta Marsilio a questo disastro? Con l’unica ricetta che conosce: l’aumento delle tasse – si apprende dalla nota stampa. Il 3 aprile è passato in Consiglio regionale l’aumento dell’addizionale IRPEF, un colpo durissimo per famiglie, lavoratori e pensionati – aggiunge la nota pubblicata. La sanità crolla e il centrodestra fa pagare il conto ai cittadini, invece di assumersi le proprie responsabilità. Il rischio ora è concreto: l’intervento dello Stato e il commissariamento della sanità regionale, con ulteriori rincari automatici delle aliquote fiscali – Un’onta che l’Abruzzo non merita, ma che sarà inevitabile se non si cambia immediatamente rotta”.” Il Movimento 5 Stelle Abruzzo dice basta – viene evidenziato sul sito web. Basta bugie, basta manovre contabili, basta propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. Serve verità, responsabilità e un piano straordinario per salvare la sanità pubblica in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Chiediamo le dimissioni immediate dell’assessore alla Sanità Verì e dell’intera Giunta Marsilio per manifesta incapacità, unici responsabili politici di un disastro epocale – Non sono riusciti a bloccare l’Irpef, non riescono ad assumere medici e infermieri, perché la medicina territoriale è bloccata – si legge sul sito web ufficiale. Hanno fallito su tutta la linea – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo ha bisogno di una nuova visione, di una sanità pubblica che metta al centro il cittadino e non dei bilanci opachi – aggiunge la nota pubblicata. Noi ci siamo – riporta testualmente l’articolo online. E non ci fermeremo”, concludono Taglieri e Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it