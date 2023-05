Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: approvata legge M5S su tumore al seno

- Advertisement -

(ACRA) – “Sono molto soddisfatto che sia stato approvato all’unanimità il progetto di legge del M5S a mia prima firma per potenziare lo screening sul tumore mammario e istituire un programma di Consulenza Genetica Oncologica per pianificare eventuali misure di sorveglianza clinica e strumentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio tutto il Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata davanti a un tema così importante – si apprende dalla nota stampa. Oggi l’Abruzzo si dota di uno strumento fondamentale per implementare la prevenzione e lo studio delle patologie oncologiche compiendo un importante passo in avanti in una battaglia che sempre più abruzzesi si trovano costretti a combattere” ad affermarlo è il capogruppo del M5S Francesco Taglieri che continua “La diagnosi precoce e i programmi di controllo della popolazione possono salvare vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli studi ci confermano che l’arma più efficace nella lotta contro i tumori è la prevenzione – si apprende dalla nota stampa. Per questo al centro del testo di legge che ho presentato c’è l’estensione dei controlli a una fascia più ampia di popolazione per il tumore alla mammella, che secondo le statistiche è il primo nel sesso femminile a cui segue quello all’ovaio che è il decimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gettiamo così nuove basi che ci consentano di affrontare i problemi per tempo, se non addirittura anticipandoli – Lo screening – spiega ancora il Capogruppo del M5S – attualmente, viene garantito ogni due anni alle donne nella fascia d’età 50-74 anni – precisa il comunicato. Con questo intervento si attiva uno screening annuale, che sia esteso anche alla fascia tra i 45 e i 49 anni – aggiunge la nota pubblicata. Per la fascia tra 40 e 44 anni, invece, si rimette l’iniziale osservazione delle persone con storia familiare positiva ai medici di medicina generale, demandando la decisione finale di ammissione al programma di screening ai Centri senologici di riferimento territoriale – La legge prevede, poi, un altro elemento: i programmi di valutazione del rischio – recita il testo pubblicato online. Lo scopo è quello di prevedere percorsi più snelli e che portino a una diagnosi precoce delle forme ereditarie del tumore alla mammella e all’ovaio – Viene istituito il programma di Consulenza Genetica Oncologica, la CGO, che sarà assicurata a tutte le persone che siano affette da tumore della mammella e dell’ovaio, o che siano a rischio per una predisposizione familiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Così da programmare misure di controllo periodico, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali. Oggi grazie al Movimento 5 Stelle l’Abruzzo si pone al pari di altre regioni italiane che si sono espresse con normative in tal senso” conclude – (com/red)

