Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: compagine centrodestra spaccata

– “C’è stato uno scontro ieri in aula tra il Presidente della I Commissione Montepara in quota Lega e il Consigliere Mauro Febbo di Forza Italia – Uno scontro su un emendamento tutto interno alla maggioranza, finito con la voce grossa di Forza Italia contro la Lega – si apprende dal portale web ufficiale. Un episodio che mette ancora più in luce quanto la compagine di centrodestra sia spaccata e tenuta insieme solo per fini elettorali – Del resto negli ultimi cinque anni, sotto al naso del Presidente Marsilio, sono andati in scena veri e propri drammi generati da una lotta di potere in cui Fratelli D’Italia mangia la Lega, la Lega cerca di tenersi in vita dai saccheggi di Forza Italia e Forza Italia tenta di fare la voce grossa con i Fratelli, maggiori, D’Italia – Un circolo vizioso di potere in cui passano completamente in secondo piano i temi, le istanze dei cittadini e la visione di un Abruzzo migliore – si apprende dalla nota stampa. La compagine di centrodestra ha ben dimostrato cosa non deve fare una coalizione alla guida di Regione Abruzzo – Per questo sono fermamente convinto che qualunque passo debba essere fatto per liberare la nostra regione da questa arroganza istituzionale, debba essere fatto sulla base dei temi e del rispetto delle identità che andranno a presentare quel Patto per l’Abruzzo in cui le diversità siano risorse e non armi da usare per giochi di potere fini a se stessi – precisa la nota online. Bisogna tracciare la strada sulle necessità degli abruzzesi e non sui personalismi – precisa il comunicato. Poiché questa legislatura ha ben dimostrato che le gare di forza, o i passi in avanti, portano al disastro che ci ha propinato il centrodestra negli ultimi 5 anni – aggiunge la nota pubblicata. Il patto per l’Abruzzo non va fatto pensando a una sostituzione di chi governa, ma ragionando su un altro modo di governare questa regione che metta i territori e i cittadini che li abitano al centro – recita il testo pubblicato online. Che tracci una reale programmazione, grande assente negli ultimi 5 anni, e gli strumenti per realizzarla – Tutto il resto, almeno secondo noi, è secondario – riporta testualmente l’articolo online. Non è un caso infatti che il Movimento 5 Stelle stia lavorando alacremente e abbia quasi terminato la stesura di un programma: un elenco di priorità stilato con la collaborazione di tutti gli iscritti che hanno messo la propria competenza e il loro tempo al servizio della comunità. Sanità, transizione ecologica, abbattimento barriere architettoniche e politiche sociali sono il faro che illuminerà la nostra strada – si legge sul sito web ufficiale. E’ fondamentale capire che solo quando saranno ben chiari gli obiettivi da raggiungere si potrà parlare di quale sarà la squadra e il capitano che porteranno questi obiettivi a compimento – Ogni decisione sarà presa sulla base di questo, ponendo fine a quelle logiche di spartizione del potere che hanno sacrificato la nostra regione alle velleità partitiche di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia” così il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo Francesco Taglieri – (com/red)

