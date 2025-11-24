Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: “Conti in rosso, tasse a rischio aumento e sanità senza guida: Abruzzo verso il baratro”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 novembre 2025 – 10:38- “I dati ufficiali del Tavolo di Monitoraggio del 10 luglio consegnano un quadro allarmante e inedito per la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sanità abruzzese ha chiuso il 2024 con un disavanzo reale di oltre 103 milioni di euro, certificato dai Ministeri dell’Economia e della Salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non solo: il 2025, secondo l’Advisor indipendente, rischia addirittura di peggiorare, arrivando a un rosso di 126 milioni – precisa il comunicato. È un trend che dimostra in maniera incontrovertibile come il sistema sia in squilibrio strutturale e non più sostenibile”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, alla luce delle risultanze del verbale ministeriale – si apprende dalla nota stampa. “Il dato più grave – prosegue Taglieri – è che questo disavanzo non è stato coperto grazie a risparmi o capacità di gestione, ma unicamente attraverso l’aumento delle aliquote IRAP e IRPEF voluto dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una toppa temporanea che tiene in piedi i conti solo sulla carta – I Ministeri lo dicono chiaramente: se l’Abruzzo non dimostrerà di avere coperture stabili e un piano credibile di rientro, scatteranno nuove maggiorazioni fiscali automatiche, come previsto dalla legge nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tradotto: cittadini e imprese rischiano di essere chiamati a pagare ancora di più per compensare l’incapacità di governo”. Il Capogruppo M5S evidenzia anche il tema del commissariamento: “La Regione non ha presentato un Programma Operativo aggiornato e conforme, nonostante ripetute richieste di MEF e Ministero della Salute – si apprende dalla nota stampa. Senza questo documento la nostra sanità sta formalmente viaggiando “senza guida”, fuori dagli obblighi del Piano di rientro e fuori dal controllo ordinario – riporta testualmente l’articolo online. È un comportamento che espone l’Abruzzo, nero su bianco, al rischio di intervento straordinario da parte del Governo, compreso il commissariamento – riporta testualmente l’articolo online. Quando una Regione non rispetta gli impegni, non corregge i conti e non fornisce la documentazione obbligatoria, è la legge stessa a imporre l’intervento sostitutivo”. Taglieri richiama infine altri punti critici: “Il verbale descrive un sistema in grande sofferenza: mobilità passiva record, costi sanitari superiori alle medie nazionali, ritardi nei pagamenti, rendicontazioni mancanti e un peggioramento delle performance territoriali – aggiunge la nota pubblicata. È l’effetto di anni di scelte sbagliate, di una gestione frammentaria e dell’assenza totale di una strategia per tutelare i cittadini e rafforzare i servizi”. “Come Movimento 5 Stelle – conclude – continueremo a denunciare questa situazione con rigore istituzionale e a chiedere con forza trasparenza, responsabilità e programmazione – Non accetteremo che l’Abruzzo venga trascinato verso aumenti di tasse, tagli ai servizi o verso un commissariamento che sarebbe l’epilogo naturale dell’incapacità politica di chi governa oggi la Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli abruzzesi meritano una sanità solida, non un sistema che affonda e scarica il peso sui cittadini”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it