Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: Depositata la proposta di legge per riconoscere la figura dell’autista soccorritore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 luglio 2026 – 14:31- “Abbiamo depositato in Consiglio regionale una proposta di legge per istituire e valorizzare, nell’ambito della sanità regionale, i percorsi formativi dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete dell’emergenza-urgenza – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una riforma attesa da anni, che punta a dare finalmente un riconoscimento normativo e professionale a figure fondamentali per il funzionamento del sistema 118 in Abruzzo”. Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, primo firmatario del progetto di legge – “Ogni giorno – prosegue – gli autisti soccorritori operano in situazioni di grande responsabilità, conducendo mezzi di emergenza e collaborando attivamente alle operazioni di soccorso», spiega Taglieri – precisa la nota online. «Eppure, dopo oltre trent’anni dall’istituzione del 118, manca ancora una disciplina nazionale che ne definisca ruolo e formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa proposta vogliamo colmare questo vuoto, seguendo il percorso già intrapreso da altre Regioni e adattandolo alle esigenze del sistema sanitario abruzzese”. La proposta del Movimento 5 Stelle introduce un percorso formativo regionale certificato per gli autisti soccorritori e per i tecnici delle centrali operative, definendo standard omogenei per tutto il territorio abruzzese – L’obiettivo è migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di emergenza-urgenza, garantendo una preparazione uniforme agli operatori delle quattro ASL, con particolare attenzione anche alle aree interne e montane – “Non è soltanto una questione di formazione – prosegue Taglieri – Questa legge significa maggiore sicurezza per i cittadini, maggiore tutela per gli operatori e il giusto riconoscimento per migliaia di professionisti e volontari che ogni giorno assicurano un servizio essenziale – Uniformare gli standard significa anche ridurre le differenze organizzative tra le diverse aziende sanitarie e rafforzare l’intero sistema regionale dell’emergenza-urgenza”. Il progetto di legge prevede inoltre una clausola di invarianza finanziaria, consentendo l’organizzazione dei percorsi formativi attraverso strutture, personale e risorse già disponibili nelle ASL, senza nuovi oneri per il bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Con il deposito di questo testo di legge – conclude Taglieri – il Consiglio regionale ha l’opportunità di dare un segnale concreto a chi ogni giorno è in prima linea per salvare vite umane – Mi auguro che tutte le forze politiche vogliano affrontare questa nostra proposta senza pregiudizi, riconoscendone il valore per gli operatori, per il volontariato e soprattutto per i cittadini abruzzesi che hanno diritto a un sistema di emergenza sempre più efficiente e qualificato”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it